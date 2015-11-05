BBC: Єгипет розчарований застереженням Британії щодо А321

Раніше британський уряд заявив, що пішов на цей крок через побоювання, що катастрофа російського літака Airbus могла бути викликана вибуховим пристроєм, повідомляє BBC Україна.

Міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі назвав це рішення передчасним, невиправданим і не обґрунтованим нинішнім розслідуванням аварії.

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За його словами, Єгипет вжив виняткових заходів безпеки в аеропорту Шарм-еш-Шейх.

Міністр заявив BBC, що наслідки британського застереження можуть бути катастрофічними для мільйонів єгиптян, які живуть на доходи від туризму.