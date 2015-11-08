Пожежа в нічному клубі Бухареста: кількість жертв зросла до 41 особи

Кількість жертв пожежі в нічному клубі Сolectiv, що сталася в Бухаресті в ніч з 30 на 31 жовтня, зросла до 41 особи, повідомляють РИА Новости з посиланням на заяви держсекретаря МВС Раеда Арафата.

"У Опіковій лікарні Бухареста померла жінка, яка знаходилася, як зазначають лікарі, у важкому стані. Раніше, у суботу ввечері, помер чоловік. Медики підкреслюють, що у нього були опіки тіла та дихальних шляхів", - йдеться в повідомленні.

Всього в суботу померли 8 осіб. Вранці повідомлялося про чотирьох померлих в Опіковій лікарні Бухареста. Всі вони перебували в критичному стані. Румунські ЗМІ зазначають, що кілька країн погодилися розмістити у своїх шпиталях поранених.

Президент Румунії Клаус Йоханніс висловив співчуття сім'ям загиблих.

"Подумки і душею перебуваю з їхнім сім'ями, які перебувають у скорботі після отримання сьогодні тяжкої новини про смерть своїх близьких, які знаходилися в лікарнях", — написав лідер Румунії на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожПожежа в нічному клубі Бухареста: десятки загиблих і близько 180 постраждалих

У Румунії цього тижня почалися масові протести. З вівторка щовечора на вулиці Бухареста та інших великих міст виходять десятки тисяч людей з вимогами покарати міських чиновників, які видали дозвіл на роботу нічного клубу, де сталася трагедія. Також протестувальники виступають за відставку уряду, який, на думку протестувальників, сприяє корупціонерам.

У середу під тиском громадськості прем'єр-міністр країни Віктор Понта подав у відставку. У четвер президент Клаус Йоханнис призначив міністра освіти Соріна Кимпяну виконувати обов'язки глави кабінету і почав з політичними партіями консультації щодо формування нового уряду. Незважаючи на вжиті владою заходи, протести в країні продовжилися. Звучать вже нові вимоги — розпуск парламенту та дострокові вибори.