Крім Єгипту, Росія може заборонити польоти в "потенційно небезпечні країни" - ЗМІ

Про це йшлося на нараді у прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва, пише Комерсант із посиланням на джерела.

За даними видання, уряд РФ аналізує "ситуацію з безпекою польотів у всьому світі".

"Природно, є підвищені ризики в тих країнах, які залучені у різні конфлікти, це постійна ситуація",- заявив віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович. При цьому він наполягає, що це "ніяк не пов'язано з останніми подіями".

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Однак, як зазначається, "поки ніяких рекомендацій по інших напрямках від наших спеціальних служб не було, тому говорити про це зараз просто не має сенсу, неактуально".

Разом з тим, за словами джерела в апараті уряду РФ, "заборона на польоти до Єгипту, що введена, триватиме не місяць-два, а роки". Так, за словами, заступника голови комітету з безпеки РФ Ернста Валєєва, що "якщо таке рішення буде прийнято, значить, вони (силовики - УНІАН) чимось керувалися".

Як повідомляв УНІАН, Росія призупинила польоти до Єгипту. Також російським туроператорам і турагентам рекомендують утриматися від продажу турів до Єгипту.