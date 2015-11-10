Путін пообіцяв розвивати "ударні системи, здатні долати будь-яке ПРО"

Росія буде розвивати ударні системи, здатні долати будь-які ПРО. Таку заяву зробив президент РФ Володимир Путін, передає ТАСС.

Читайте такожБілий дім: Обама і Путін можуть зустрітися на саміті G20

За словами Путіна, справжня мета ПРО США - "нейтралізувати ядерний потенціал РФ". Також він зазначив, що розширення ПРО направлено на те, щоб нібито "розхитати систему глобальної стабільності".

Як повідомляв УНІАН, США станом на 1 вересня 2015 року мали 762 розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет на підводних човнах і важких бомбардувальниках.

Кількість таких же озброєнь у Росії становило 526. Такі дані наводить держдепартамент США за результатами обміну даними між Вашингтоном і Москвою про чисельність стратегічних наступальних озброєнь.