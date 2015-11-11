Президент Єгипту обіцяє підтримати працівників туріндустрії Шарм-еш-Шейха

"Вогні Шарм-еш-Шейха і Хургади не згаснуть, поки ми тут. Ми підтримаємо їх у складній ситуації", - заявив єгипетський президент журналістам під час візиту до Шарм-еш-Шейху, передає Lenta.ru. За даними влади, відмова Росії і Великобританії від польотів в цю країну буде коштувати бюджету $280 млн щомісяця.

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Між тим, як заявив голова місцевої асоціації господарів магазинів Саїд Мегед, коли президент прибував до міста, в той самий момент менеджери готелів звільняли персонал. "Для туристичної сфери настала катастрофа, і інвестори насамперед вирішують всі свої проблеми за рахунок маленької людини, працівника", - резюмував бізнесмен.

Для Єгипту туризм є одним з головних джерел доходу.

Нагадаємо, після катастрофи російського лайнера Airbus А321 в небі над Синайським півостровом 31 жовтня, турпоток в Єгипет значно знизився. Зниження обумовлено інформацією про те, що російський літак міг впасти внаслідок вибуху закладеної бомби на його борту.

До теперішнього часу низка країн, у тому числі Великобританія і Росія, звідки в Єгипет найбільше прилітає туристів, зупинили польоти в цю країну.