На аукціоні в Женеві за $50 мільйонів проданий рідкісний блакитний діамант (фото)

Як повідомляє у четвер ТАСС, в торговому аукціонному домі Sotheby's заявили, що це - "світовий рекорд для дорогоцінних каменів на аукціоні".

Голова міжнародного підрозділу аукціонного будинку коштовностей Девід Беннетт заявив журналістам, що мова йде про "нову рекордну ціну за дорогоцінний камінь і за карат".

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Діамант оцінювався експертами до початку торгів у $35-55 млн. Його колір фахівці Гемологічного інституту Америки (GIA) визначили як "яскраво фантазійний блакитний", що є найвищою оцінкою кольору. Діамант з назвою Blue moon ("Блакитний місяць") охарактеризовано GIA як "чистий". До цієї категорії належать одні з найдорожчих у світі діамантів, внутрішню недосконалість яких не видно навіть у лупу з десятикратним збільшенням.

Згідно з повідомленням, алмаз вагою 29,60 карата, з якого був огранований нинішній камінь, був знайдений в січні 2014 року на шахті Куллінан в Південній Африці. Належить компанії Petra Diamonds, ця шахта - одне з рідкісних місць в світі, де видобуваються блакитні діаманти. Пізніше алмаз був проданий в Нью-Йорк - компанії Cora International за $25,6 млн.

Як зазначається, напередодні на аукціоні Сhristie's в Женеві за $28,55 млн було продано рожевий діамант вагою 16,08 карата. Це рекордна ціна, сплачена за камінь такої якості і кольору. Його придбав клієнт з Китаю, який побажав залишитися невідомим. Не розкрив свого імені і продавець діаманта. Оціночна вартість каменю прямокутної форми, розміром приблизно з поштову марку становила $23-28 млн. Йдеться про найбільший діамант даного типу, який коли-небудь виставлявся на аукціон.