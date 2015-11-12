ЗМІ: Розвідка Німеччини шпигувала за ФБР, судом в Гаазі та ЮНІСЕФ

Про це повідомляє німецька радіостанція rbb-Inforadio.

У повідомленні не вказані джерела походження інформації, проте радіостанція стверджує, що BND шпигувала за численними європейськими та американськими компаніями, у тому числі оборонними підрядниками, такими як Lockheed, передає Європейська правда.

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Також повідомляється, що німецька розвідка шпигувала за Міжнародним кримінальним судом в Гаазі, ЮНІСЕФ, Всесвітньою організацією з охорони здоров'я.

Раніше ЗМІ повідомили, що ВND шпигувала з міністром закордонних справ Франції Лораном Фабіусом та німецьким дипломатом Хансйоргом Хабером, який з 2008 по 2011 роки очолював місію спостерігачів ЄС у Грузії.

Нагадаємо, у 2013 році виник політичний скандал, коли стало відомо, що розвідувальна служба Німеччини до 2013 року шпигувала за посольствами й інституціями країн ЄС та США.