Росавіація заборонила Egypt Air літати в Росію

Рішення вступить в силу 14 листопада, повідомляють РИА Новости. У московському аеропорту "Домодєдово" підтвердили отримання телеграми від Росавіації про заборону польотів Egypt Air.

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У колл-центрі компанії повідомили, що перевізник в даний час не бронює квитки на рейси в Москву. "В даний час ми не можемо забронювати квиток, система не дозволяє це зробити. Спробуйте передзвонити через кілька днів", - розповіли там.

Раніше в листопаді в Egypt Air задумалися про збільшення частоти польотів між Росією і Єгиптом. "Ми плануємо поміняти розклад, але поки що рішень на цей рахунок не прийнято. Ми вивчаємо такий варіант розвитку подій", - говорив представник компанії.

6 листопада були припинені польоти з Росії в Єгипет.

Egypt Air - флагманський авіаперевізник Єгипту. Компанія повністю належить єгипетському уряду, здійснює регулярні пасажирські та вантажні перевезення в понад 70 аеропортів Європи, Африки, Середнього та Далекого Сходу, США і Канади. За даними на січень цього року, повітряний флот Egypt Air становили близько 60 літаків виробництва Airbus, Boeing і Embraer.