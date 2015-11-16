США знищили в Сирії колону зі 116 нафтовозів ІДІЛ - The New York Times

Про це пише Лента.ру з посиланням на The New York Times.

Згідно з повідомленням, в результаті удару чотирьох штурмовиків А-10 і літаків вогневої підтримки АС-130, які злетіли з турецької авіабази, біля міста Дейр-ез-Зор було знищено 116 автомобілів, що перевозили сиру нафту.

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Як заявили американські військові, операція була розроблена задовго до терактів в Парижі і є частиною великомасштабної операції «Приливна хвиля II», метою якої є підрив економічної бази ІД.

Наголошується, що раніше ВПС США утримувалися від ударів по нафтаконвоям ІД — як пояснював Пентагон, через можливі жертви серед цивільного населення.

На цей раз за годину до початку операції два літаки F-15 розкидали листівки над трасою, закликаючи водіїв залишити свої автомобілі і покинути район бомбардування. «Приливна хвиля II» отримала назву на честь операції часів Другої світової війни, в ході якої американські ВПС наносили удари по нафтоносному району Плоєшті в Румунії, щоб позбавити Німеччину та її союзників палива.