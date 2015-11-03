Винищувачі США і Росії провели перевірку зв'язку в Сирії - ЗМІ
22:37, 03 листопада 2015Світ
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Винищувачі ВПС США і Росії провели перевірку зв'язку в небі над південною частиною центральних районів Сирії.
REUTERS
Мета контакту полягала в перевірці дієвості протоколів безпеки польотів, про які представники США і РФ домовилися в жовтні.
Про це повідомляє Рейтер з посиланням на американського військового, який побажав залишитися неназваним, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
За словами джерела Рейтер, два винищувачі пройшли приблизно у восьми кілометрах один від одного, радіоконтакт тривав близько трьох хвилин.
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Пентагон заявив, що цей епізод не слід вважати спільними навчаннями винищувачів двох країн.
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