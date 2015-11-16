Олланд: Франція збільшить інтенсивність операції в Сирії
17:44, 16 листопада 2015Світ
213 0
Франція збільшить інтенсивність операції в Сирії, заявив президент Франції Франсуа Олланд, якого цитує агентство Reuters.
REUTERS
"Франція знаходиться в стані війни з ісламістами, які загрожують не лише нашій країні, але всьому світу", - сказав Олланд, пише ТАСС.
При цьому французький лідер підкреслив, що "мова не йде про війну цивілізацій".
Читайте такожПідозрюваний у причетності до терактів у Парижі може переховуватися у Мадриді - ЗМІ
Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон зазначає, що світові лідери погодили "важливі кроки" для припинення фінансування терористичних груп.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter