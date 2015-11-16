Олланд: Франція збільшить інтенсивність операції в Сирії

"Франція знаходиться в стані війни з ісламістами, які загрожують не лише нашій країні, але всьому світу", - сказав Олланд, пише ТАСС.

При цьому французький лідер підкреслив, що "мова не йде про війну цивілізацій".

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон зазначає, що світові лідери погодили "важливі кроки" для припинення фінансування терористичних груп.