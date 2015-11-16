Поліція Німеччини затримала алжирця у справі про теракти у Парижі

Чоловіка затримали у місті Арнсберг, яке розташоване у східній Німеччині, передає "Дождь" з посиланням на Reuters.

Його підозрюють у тому, що він говорив жителям табору для сирійських біженців про поширення "страху і терору" після терактів у Парижі 13 листопада.

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Також приводом для його затримання стало те, що він міг говорити про бомбу. "Зараз проводиться розслідування, яке покаже, чи є чоловік співучасником або якоюсь довіреною особою", - розповів міністр внутрішніх справ Північного Рейну-Вестфалії Ральф Джагер.

За словами Джагера, поки немає яких-небудь доказів того, що терористи у Парижі мали відношення до німецького регіону.

Нагадаємо, раніше в Бельгії затримали 7 осіб, підозрюваних у терактах в Парижі. Двом з них висунуто звинувачення в тероризмі.