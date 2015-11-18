Силовики завершили активну фазу антитерористичного рейду у передмісті Парижа
Активна фаза антитерористичного рейду французької поліції у Сен-Дені на півночі Парижа завершена.
Спецоперація у Сен-Дені, яка була спрямована на затримання терористів, завершилась, заявив прес-секретар уряду Франції Стефан Ле Фоль, пише Європейська правда з посиланням на Le Figaro.
Як зазначається, спецоперація розпочалася о 4:20 за місцевим часом.
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За даними поліції, двоє бойовиків загинули під час штурму квартири, де вони переховувалися. Серед загиблих жінка, яка активувала пояс з вибухівкою, та ще одна людина, чия особа поки невідома.
У квартирі затримали трьох осіб. Неподалік від будинку також затримали чоловіка і жінку. Згодом, були затримані ще двоє підозрюваних.
За оновленими даними, під час спецоперації легкі поранення отримали п'ятеро поліцейських. Крім того, на початку штурму загинув поліцейський пес.