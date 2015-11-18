Силовики завершили активну фазу антитерористичного рейду у передмісті Парижа

Спецоперація у Сен-Дені, яка була спрямована на затримання терористів, завершилась, заявив прес-секретар уряду Франції Стефан Ле Фоль, пише Європейська правда з посиланням на Le Figaro.

Як зазначається, спецоперація розпочалася о 4:20 за місцевим часом.

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За даними поліції, двоє бойовиків загинули під час штурму квартири, де вони переховувалися. Серед загиблих жінка, яка активувала пояс з вибухівкою, та ще одна людина, чия особа поки невідома.

У квартирі затримали трьох осіб. Неподалік від будинку також затримали чоловіка і жінку. Згодом, були затримані ще двоє підозрюваних.

За оновленими даними, під час спецоперації легкі поранення отримали п'ятеро поліцейських. Крім того, на початку штурму загинув поліцейський пес.