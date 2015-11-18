У ході спецоперації під Парижем поранено чотирьох поліцейських

Чотири співробітники поліції отримали пораненняв ході спецоперації, яка проходить в передмісті Парижа Сен-Дені вранці в середу, передає РИА Новости з посиланням на агентство Associated Press.

Подробиці події, а також ступінь тяжкості поранень поліцейських не повідомляється.

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У середу вранці поліцейський спецназ виконав операцію в північному передмісті Парижі Сен-Дені, де в одній з квартир сховалася група ймовірних терористів, причетних до серії терактів 13 листопада. За даними ЗМІ, однією із цілей операції є підозрюваний в організації цих нападів Абдельхамід Абауд.

Раніше повідомлялося про затримання трьох підозрюваних у тероризмі, а також про ліквідацію від двох до трьох бойовиків. Серед ліквідованих у ході спецоперації — жінка з поясом з вибухівкою.