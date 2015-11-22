В Брюсселі продовжено найвищий рівень терористичної загрози

Про це по завершенню засідання у неділю в Брюсселі на прес-конференції повідомив прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель.

За його словами, залишається можливість терористичних атак таких самих, які сталися в Парижі. "Мова йде про комерційні центри, вулиці з магазинами та публічний транспорт", - деталізував прем'єр-міністр.

У цьому зв'язку було ухвалено рішення не відкривати метро, будуть закриті школи, університети, скасовані всі публічні заходи. Закритим буде й район Шумана, де розташовані Європейська комісія та Рада ЄС. Багато компаній рекомендують своїм працівникам не їхати на роботу в Брюссель, а працювати з дому.

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Очікується, що у другій половині понеділка Національна рада з питань безпеки знову збереться на засідання, щоб оцінити ситуацію. "Все робиться для того, щоб якомога швидше нормалізувати ситуацію", - наголосив Мішель.

Для решти країни рівень терористичної загрози залишається на третьому рівні.

Як повідомляв УНІАН, влада Бельгії оголосила найвищий рівень терористичної загрози в столиці країни - Брюсселі. також зазначається, що Влада Бельгії закрила метро у Брюсселі в суботу після підвищення рівня терористичної загрози.