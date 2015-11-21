У Брюсселі після підвищення рівня терористичної загрози закрили метро

Влада Бельгії закрила метро у Брюсселі в суботу після підвищення рівня терористичної загрози, передає РИА Новости з посиланням на агентство Reuters.

Раніше в Брюсселі було оголошено найвищий рівень терористичної загрози - четвертий. Повідомлялося, що правоохоронні органи Бельгії проводять операцію в рамках розслідування терактів в Парижі.

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За даними агентства, влада попросила жителів Брюсселя уникати великих скупчень народу через "серйозну і неминучу" загрозу нападу. З чим саме пов'язані заходи, влада не повідомила.

Нагадаємо, увечері 13 листопада в Парижі відбулася серія терактів. Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи пролунали в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч футбольних збірних Франції та Німеччини, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд. Крім того, на рок-концерті в театрі "Батаклан" невідомі захопили заручників. За останніми даними, загинули 130 осіб, близько 350 поранені.