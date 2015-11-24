У Росії заявляють, що Су-24 збили стаціонарним пристроєм, якого немає у сирійських бойовиків

Літак Су-24 був збитий в Сирії стаціонарним пристроєм, якого, у бойовиків і терористів немає, вважає перший заступник голови комітету Ради Федерації Росії з оборони і безпеки Франц Клінцевич.

Про це повідомляє РИА Новости.

За словами Клінцевича, у російського оборонного відомства є "об'єктивний контроль за своїми літаками", а також "чіткі докази того, де знаходився літак" в момент аварії.

"Хочу також звернути увагу на те, що він знаходився на висоті 6 тисяч метрів, а мобільні ПЗРК працюють на висоті до 4 тисяч метрів", - заявив він.

Читайте такожПутін назвав знищення Су-24 ударом у спину, завданим поплічниками терористів

За словами сенатора, це може означати, що літак був збитий стаціонарним пристроєм, якого, на думку Клінцевича, у бойовиків і терористів немає.

Клінцевич звернув увагу на те, що Туреччина є одним з найсильніших членів НАТО з точки зору озброєння, і це озброєння відбувається за безпосередньої участі США".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні турецький літак F-16 збив російський Су-24, що порушив повітряний простір країни. Турецькі військові заявили, що 10 разів попереджали екіпаж російського винищувача про порушення кордону перед тим, як збити літак.

ЗМІ повідомили, що один з пілотів російського Су-24 загинув.