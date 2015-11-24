Туск закликав сторони "зберігати холоднокровність" після збитого російського Су-24

"У цей небезпечний момент, після того, як був збитий російський літак, всім слід зберігати холоднокровність і спокій", - написав Дональд Туск в "Твіттері".

Читайте такожУ Кремлі не знають про долю пілотів збитого Су-24

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24 в зв'язку з тим, що він порушив повітряний простір цієї країни. Відомо також, що обидва пілоти встигли катапультуватися. До цього часу достовірних даних про долю пілотів немає. Ймовірно, одного з них захопили сирійські турки. Разом з тим, деякі ЗМІ повідомляють, що обидва пілоти загинули.

Російський бомбардувальник, який порушив турецький кордон, протягом п'яти хвилин продовжував летіти над турецькою територією, незважаючи на те, що 10 раз отримав попередження. Даний літак був збитий двомавинищувачами F-16 ВПС Туреччини в рамках правил ведення бойових дій.