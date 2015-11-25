DHL заперечує інформацію про виявлення в аеропорту Каїра вибухових речовин в посилках

Про це повідомляє Reuters з посиланням на пресс-секретаря DHL.

"У рамках стандартного огляду та процедури безпеки ми виявили сьогодні у відділенні DHL аеропорту Каїра поштовий вантаж, який потребував подальшої перевірки. Єгипетська влада згодом повідомила нам, що даний вантаж не містив вибухових речовин або пристроїв", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН раніше, єгипетське видання розповсюдило інформацію, що дві посилки з вибухівкою були виявлені в міжнародному аеропорту Каїра перед відправкою до США. За словами джерела видання в аеропорту, посилки з вмістом вибухових речовин були виявлені під час перевірки рентгеном.