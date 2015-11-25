Путін посмертно присвоїв звання Героя Росії командиру збитого Су-24

Про це йдеться в указі на сайті російського президента.

"За героїзм, мужність і відвагу, проявлені при виконанні військового обов'язку, підполковнику Пєшкову Олегу Анатолійовичу присвоєно звання Героя Російської Федерації (посмертно)", - зазначається на сайті.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник, що порушив повітряний простір країни.

Також турецькі військові опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

Сьогодні стало відомо, що російський і сирійський спецназ успішно завершив операцію з порятунку штурмана бомбардувальника Су-24 ВПС РФ, збитого Туреччиною за порушення повітряного простору країни.