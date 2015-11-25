ЗМІ: У столиці Туреччини прогримів вибух

Про це повідомляє РБК з посиланням на турецький телеканал Haberturk.

Звук вибуху був чутний в багатьох частинах міста і викликав паніку. Він пролунав з боку промислової зони Ostim. Джерела телеканалу у поліції розповіли, що під час вибуху постраждали три людини. Haberturk не зміг підтвердити цю інформацію.

Канал також наводить заяву губернатора провінції Анкара. За його словами, повідомлення про вибух з'являються в соціальних мережах, однак служби безпеки поки не отримували повідомлень про вибух від екстрених служб.

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Про те, що декілька пострілів, схожі на вибухи були чутні в різних частинах міста о 13:30 за місцевим часом, повідомляє агентство DHA. Поліція почала розслідування. У різних точках Анкари також чергують пожежники і медики, особливо в промислових зонах.

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10 жовтня в Анкарі прогреміли два потужних вибухи, в яких загинули понад 100 осіб. Вибухи прогриміли на мітингу проти насильства у конфлікті Туреччини з курдами. Їх здійснили два терористи-смертники. Прокуратура заявляла, що до них з високою ймовірністю причетна осередок бойовиків в місті Газіантеп на кордоні з Сирією. За даними відомства, вони отримували накази безпосередньо від «Ісламської держави».