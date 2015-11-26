У Росії хочуть дозволити не визнавати рішення міжнародних судів

Поправки пропонують внести до закону про Конституційний суд, передає "Крим.Реалії".

Якщо їх ухвалять, цей суд за запитом президента або уряду Росії зможе самостійно визначати, виконувати чи ні приписи іноземних судів.

Єдиним членом комітету Держдуми Росії з конституційного законодавства, який сьогодні проголосував проти законопроекту, був депутат Дмитро Гудков.

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Він вважає, що в разі ухвалення закону російська влада буде діяти «за принципом «що хочу, те і роблю». За його словами, це загрожує Росії «ще більшою ізоляцією», погіршенням інвестиційного клімату, а також «подальшим підривом основ російського права».

«Ми досить далеко пішли по цій доріжці, тому ні депутатів, ні чиновників не лякає можливість піти і далі», – зауважив Гудков.

Нагадаємо, у липні 2015 року Конституційний суд Росії визнав необов’язковим виконання рішень ЄСПЛ, якщо вони можуть спричинити "порушення основоположних конституційних прав".