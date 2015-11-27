Турецькі військові призупинили польоти над Сирією після знищення Су-24 - ЗМІ

Як зазначається, це рішення було прийнято після того, як Туреччина збила російський бомбардувальник, що порушив її повітряний простір, повідомляє Hurriyet.

Крім того, джерела на умовах анонімності наголошуть, що цей крок був узгоджений з Москвою, яка нібито також припинила польоти біля турецького кордону.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада літак Су-24 порушив на турецько-сирійському кордоні турецький повітряний простір, незважаючи на 10 попереджень, зроблених протягом 5 хвилин, та був збитий у рамках правил ведення бойових дій двома турецькими винищувачами F-16, які патрулюють район.

Росія заявила, що літак, який впав у сирійському районі Байирбуджак, розташованому навпроти району Яйладаги турецької провінції Хатай, належить їй, а НАТО підтвердило дані, надані Туреччиною щодо літака, який порушив її повітряний простір.