Звинувачений у сепаратизмі карельський депутат відбувся штрафом

Як передають "Ведомости", це рішення 27 листопада оголосив суддя Едуард Новосьолов.

6 листопада цей же суд визнав екстремістським відеозапис виступу депутата на мітингу в Петрозаводську 20 травня.

Суддя Ольга Іллічова постановила, що це матеріал екстремістського характеру, підлягає конфіскації в місці виявлення і заборонила його поширення на території Росії.

Рішення поки не набуло чинності, захист суоярвского депутата має намір його оскаржити.

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Держзвинувачення вимагало засудити Заваркина до двох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном два роки, а також заборонити йому протягом двох років обіймати виборні посади в органах влади.

Захист попросив суд виправдати його у зв'язку з відсутністю складу злочину. З точки зору захисту, у виступі містилася виключно оціночна думка підсудного, висловлена ним з приводу ситуації, що склалася в республіці. Також у ньому "є відсилання на проведення референдуму, передбаченого Конституцією РФ". Отже, на думку захисту, депутат не може нести відповідальність за висловлювання, що відповідають законодавству РФ.

Сам депутат в суді не раз говорив, що в нього й думки не було про заклики до сепаратизму і він "не хотів нікого образити, наболіло". За його словами, після виступу на мітингу несподівано почалося розселення з аварійного житла, чого він довго домагався і писав листи в різні інстанції. "Заради такого я готовий і постраждати", — заявив він.

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20 травня Заваркін виступав на мітингу за відставку глави Карелії Олександра Худілайнена. Як встановила прокуратура, депутат з трибуни за допомогою пристрою звукопідсилення вимовив фразу: "Так що ми, напевно, якщо нас не чує Російська Федерація, проведемо референдум, думаю. Не потрібна Карелія Росії - давайте від'єднаємося, це найправильніше буде". На мітингу, за даними поліції, було близько 700 осіб.

Кримінальну справу проти Заваркіна було порушено за ч. 1 ст. 280.1 КК РФ (публічні заклики до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії).

13 липня була проведена лінгвістична експертиза заяви. Експерт визнав, що в ньому є "висловлювання спонукального характеру, що закликає до від'єднання Республіки Карелія Російської Федерації, виражене у некатегоричній формі пропозиції".