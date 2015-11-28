АНБ з 29 листопада припиняє масштабну програму стеження за громадянами США
Агентство національної безпеки США в неділю, 29 листопада, припинить програму по збору даних про телефонні розмови американців.
Про це повідомили у п'ятницю в адміністрації президента США, передає Reuters.
Згідно з законом, АНБ припинить масштабну програму спостереження в суботу о 23:59 EST (6:59 ранку неділі за Києвом) і розраховує до того часу задіяти нову, урізану систему.
У Білому домі зазначили, що зібрані за останні п'ять років дані будуть зберігатися до 29 лютого 2016 року.
Читайте такожСноуден хоче повернутися до США і заради цього готовий сісти у в'язницю
Закон США "Про об'єднання та зміцнення держави шляхом дотримання прав людини, припинення збору персональних даних, переданих по мережах електрозв'язку, заборони на відстеження переміщення громадян і скасування спрощеного порядку отримання ордерів на збір такої інформації органами національної безпеки США" (Закон про Свободу) був прийнятий сенатом Конгресу США 2 червня цього року. Документ став наслідком 2,5-річної боротьби захисників права на конфіденційність після того, як спірна програма була розкрита екс-підрядником АНБ Эдвардом Сноуденом.
Читайте такожСноуден: Спецслужби США можуть таємно включати на смартфонах мікрофон, камеру і читати листування
Раніше УНІАН повідомляв, що Європарламент прийняв резолюцію з вимогою припинити кримінальне переслідування колишнього співробітника американських спецслужб Едварда Сноудена, який зараз переховується від влади США в Росії.