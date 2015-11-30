Кемерон і Туск у переговорах про умови членства Великобританії в ЄС досягли прогресу - ЗМІ

Про це ввечері в неділю повідомили у канцелярії голови британського уряду, передає ТАСС.

"Вони (Кемерон і Туск) висловили єдину думку щодо успішності переговорів. Хоча одні аспекти і викликають більше запитань ніж інші, ми будемо і далі обговорювати їх з іншими державами-членами, щоб знайти відповідні рішення і домовлятися про реформи у всіх чотирьох напрямках, позначених прем'єром у листі голові Європейської ради", - йдеться в заяві.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон оголосив про офіційний початок переговорів про зміну умов членства країни в Євросоюзі. Він повідомив, що направив голові Європейської ради Дональду Туску листа з вимогами.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон вважає, що вихід країни із Європейського союзу є «не тільки питанням робочих місць і торгівлі, але і питанням національної безпеки». Відзначається, що Великобританія вимагає більше повноважень, що дозволяють «блокувати» європейські закони і уникати втручання в приватну торгівлю. Вона також хоче накласти обмеження на видачу допомоги мігрантам.