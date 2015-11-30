Туск: Цього року до ЄС нелегально прибули 1,5 мільйони осіб
04:04, 30 листопада 2015Світ
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Кордони ЄС цьогоріч нелегально перетнули 1,5 мільйони мігрантів.
REUTERS
Голова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що цього року до Європи нелегально прибули близько 1,5 млн людей.
Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.
Про це він заявив під час саміту ЄС-Туреччина.
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Як повідомляв УНІАН, за словами голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, якщо Туреччина виконає всі необхідні умови, то отримає безвізовий режим з Євросоюзом восени 2016 року.
Також зазначається, що президент Франції Франсуа Олланд, залишаючи саміт ЄС - Туреччина, заявив, що Євросоюз виділятиме Туреччині 3 млрд євро в міру виконання зобов'язань з прийому біженців.
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