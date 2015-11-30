В Молдові пройшли багатотисячні антиурядові протести

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання jurnal.md.

Так, крім Кишинева, акції пройшли у Сороках, Оргієві, Бєльцях, Хинчештах, Кагулі, Унгенах.

За результатами мітингу у Кишеневі була прийнята резолюція з вимогою розслідування Інтерполом діяльності олігарха Плахотнюка, якого звинувачують у підвищенні тарифів на електроенергію та газ, а також отриманні 18 млн доларів від Росії, підкупі суддів, і виведенні з банкцівської системи мільярдів.

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Учасники протестів вимагають повернення грошей у державу.

Крім того, учасники протестів хочуть добитися референдуму, який би дозволив "повернути державу народу і позбутися олігархів".

Протестувальники виступають також за можливість обирати і відкликати президента країни. Крім того, вони вимагають скасування депутатської недоторканності та скорочення кількості парламентарів з 101 до 71 людини.

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Слід зазначити, що платформа "Гідність і правда" проводила декілька масштабних мітингів.