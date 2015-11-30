США та їх союзники завдали 15 авіаударів по "Ісламській державі"
16:14, 30 листопада 2015Світ
167 0
США та союзники за останню добу завдали 15 авіаударів по позиціям «Ісламської держави» в Сирії та Іраку. Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформацію прес-служби штабу коаліції проти «ІД.
REUTERS
По Іраку завдали 12 ударів з повітря у семи містах. Із них п'ять біля Рамаді. Унаслідок авіаударів було знищено шість військово-тактичних одиниць бойовиків ІДІЛ та кілька бойових позицій і транспортних засобів, пише hromadske.tv.
Читайте такожУчасть Росії у Сирії більше створює проблеми, ніж допомагає їх вирішувати – бесіда Туска і Порошенка
Три авіаудари влучили біля міст Дейр-ез-зор і Аль-Haл в Сирії. Там було знищено кілька бойових позицій бойовиків і кілька одиниць техніки.
29 листопада керівництво Бундесверу (збройних сил Федеративної Республіки Німеччини) оголосило, що планує відправити 1200 солдатів до Сирії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter