На Ейфелеву вежу не пускають відвідувачів
16:23, 30 листопада 2015Світ
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Ейфелева вежа в середині дня перестала приймати відвідувачів. Це сталося вже вдруге за період після серії терактів, що сталися у французькій столиці 13 листопада.
На Ейфелеву вежу перестали пускати туристів / Flickr.com, Alex Lecea
Як повідомило Товариство експлуатації Ейфелевої вежі, "для забезпечення належного рівня безпеки виявилося не достатньо того посилення, яке виділила префектура поліції міста, а також додаткових працівників охорони, наданих компанією", передає ТАСС.
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Як неодноразово підкреслювали фахівці з боротьби з тероризмом, Ейфелева вежа внесена цілим рядом організацій екстремістів у списки основних потенційних цілей для нанесення ударів.
З цієї причини біля підніжжя вежі постійно чергує кілька машин поліції, ходять військові патрулі. На поверхах башти чимало агентів охорони в цивільному.
Щорічно вежу Ейфеля відвідує не менше 7 млн осіб.
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