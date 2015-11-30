На Ейфелеву вежу не пускають відвідувачів

Як повідомило Товариство експлуатації Ейфелевої вежі, "для забезпечення належного рівня безпеки виявилося не достатньо того посилення, яке виділила префектура поліції міста, а також додаткових працівників охорони, наданих компанією", передає ТАСС.

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Як неодноразово підкреслювали фахівці з боротьби з тероризмом, Ейфелева вежа внесена цілим рядом організацій екстремістів у списки основних потенційних цілей для нанесення ударів.

З цієї причини біля підніжжя вежі постійно чергує кілька машин поліції, ходять військові патрулі. На поверхах башти чимало агентів охорони в цивільному.

Щорічно вежу Ейфеля відвідує не менше 7 млн осіб.