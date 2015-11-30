СК РФ замовив систему інтернет-стеження вартістю 2,4 мільйона рублів
20:23, 30 листопада 2015Світ
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Слідчий комітет РФ вирішив придбати доступ до системи інтернет-стеження. За це він готовий заплатити 2,4 мільйона рублів.
СК РФ буде автоматично стежити за екстремізмом в соцмережах / sledcom.ru
Згідно з заявкою, ця система повинна вміти відслідковувати всі повідомлення в ЗМІ та соціальних мережах, а також зберігати їх не менше ніж півтора роки.
У СК хочуть, щоб через сервіс можна було відстежувати публікації окремих людей, а також автоматично формувати стрічку повідомлень, що порушують «екстремістську» 282-у статтю, повідомляє Медуза.
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Крім того, СК РФ хоче, щоб система вміла на основі повідомлень у відкритому доступі давати прогнози щодо протиправних дій (майже як у фільмі «Особлива думка» Стівена Спілберга, - ред.). Повністю вимоги до сервісу викладено у заявці на сайті держзакупівель.
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