СК РФ замовив систему інтернет-стеження вартістю 2,4 мільйона рублів

Згідно з заявкою, ця система повинна вміти відслідковувати всі повідомлення в ЗМІ та соціальних мережах, а також зберігати їх не менше ніж півтора роки.

У СК хочуть, щоб через сервіс можна було відстежувати публікації окремих людей, а також автоматично формувати стрічку повідомлень, що порушують «екстремістську» 282-у статтю, повідомляє Медуза.

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Крім того, СК РФ хоче, щоб система вміла на основі повідомлень у відкритому доступі давати прогнози щодо протиправних дій (майже як у фільмі «Особлива думка» Стівена Спілберга, - ред.). Повністю вимоги до сервісу викладено у заявці на сайті держзакупівель.