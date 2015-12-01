Асад припустив укладання мирної угоди з опозицією

За проведення мирних переговорів щодо сирійського врегулювання у Празі висловився в інтерв'ю Чеському телебаченню президент Сирії Башар Асад, передає ТАСС.

"Чехію відрізняє зважена позиція (щодо сирійського конфлікту - прим. Ред.). Сирійці підтвердять, що мирна конференція не може відбутися, наприклад, у Франції, так як вона підтримує тероризм і підтримує війну, а не підтримує мир, - сказав в понеділок ввечері в інтерв'ю Башар Асад. - Всі (сторони - прим. Ред.) прихильно сприйняли ідею про Прагу".

Читайте такожРосійські Су-34 у Сирії вперше озброїли ракетами "повітря-повітря"

Башар Асад підтвердив інформацію про можливість укладення мирної угоди з політичною опозицією у Празі. Два місяці тому про це вперше повідомив журналістам президент Чехії Мілош Земан.

"Це (підписання угоди в Празі - прим. Ред.) - цілком реально", - підкреслив Башар Асад. На реалізацію цих планів, за його словами, налаштовані сирійська влада та опозиція.

Головною умовою сирійського врегулювання, на думку президента, є перемога над тероризмом. Тільки при його виконанні можливий ефективний політичний діалог і нормалізація життя в країні. "Це справа самих сирійців", - заявив Асад.