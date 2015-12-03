На кордоні Греції та Македонії перші жертви: одного з мігрантів виявлено мертвим - Reuters

У другий день зіткнень між мігрантами і поліцейськими на грецько-македонської кордоні одного з біженців було знайдений мертвим.

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Про це з посиланням на власні джерела і слова очевидців повідомляє Reuters.

Швидше за все, загиблий був вихідцем з Марокко, одним з більш ніж півтори тисячі мігрантів з Марокко, Ірану та Пакистану, які застрягли на північному кордоні Греції з Македонією при спробі прорватися в західну Європу.

Його сильно обпечене тіло знайшли неподалік залізничних ліній електропередач.

Як повідомлялося, раніше поліція застосувала сльозогінний газ проти мігрантів, які кидали в правоохоронців каміння.

Цьому передувало рішення деяких балканських країн, в тому числі і Македонії, фільтрувати потік мігрантів. У листопаді через кордон стали пропускати тільки іракців, сирійців і афганців, яких вважали втікачами від війни, а не від економічної ситуації в їхніх країнах. Македонія 28 листопада навіть почала будувати залізний паркан на кордоні з Грецією.

Перед цим мігранти, яких не пропускали, намагалися блокувати проїзд інших, заявляючи, що "коли ми не пройдемо, ніхто не пройде". Вони перекривали залізничну гілку.

Конфлікти з правоохоронцями спалахнули, коли один з біженців, ймовірно, також марокканець, отримав серйозні опіки, опинившись на даху залізничного вагона.