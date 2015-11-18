ІДІЛ "похвалився" стратою двох заручників – Reuters

Терористи ІДІЛ заявляють про страту іноземних заручників.

Читайте такожБойовики ІД опублікували відео, в якому "насолоджуються панікою в Парижі" і погрожують ще більшим насильством

Про це йдеться у розповсюджуваному "Ісламською державою" журналі, який цитує Reuters.

Повідомляється, що в сьогоднішньому "номері" видання бойовиків надруковані фотографії тіл двох осіб з підписом "страчені". У попередньому випуску журналу йшлося про те, що заручники "продаються" і іх "можна викупити".

Зазначимо, раніше ІД взяло на себе відповідальність за загибель 224 пасажирів російського літака, який впав на Синаї, а також серію кривавих терактів у Парижі 13 листопада.