Reuters: Російська авіація в Сирії завдала майже 1,5 тисячі ударів за останній тиждень

Про це заявили в Міністерстві оборони РФ, передає Reuters.

Зазначається, що впродовж останнього тижня, з 26 листопада по 4 грудня, російські повітряні сили здійснили 431 бойовий виліт і завдали 1 458 ударів по "терористичних силах".

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Російські літаки здійснили удари по цілях у провінціях Алеппо, Ідліб, Латакія, Хама, Хомс, Ракка і Дейр-ез-Зор.

Сьогодні стало відомо, що Росія розширює свою присутність у Сирії і облаштовує для своїх військових нову військову базу. За даними сирійських правозахисників і військових джерел, Росія вже використовує військовий аеродром для бойових вертольотів у провінції Хомс, а російські фахівці приступили до будівництва нових злітних смуг на аеродромі Шайрат.

Нагадаємо, раніше російська Рада Федерації дозволила використання контингенту Збройних сил Російської Федерації за межами території РФ.

Голова адміністрації Кремля Сергій Іванов запевнив, що йдеться про військову операцію в Сирії на прохання Башара Асада.

Заступник російського міністра оборони Анатолій Антонов повідомив, що терміни проведення Росією військової операції в Сирії обмежені терміном наступу армії Асада.