Туреччина не збирається проводити наземну операцію в Іраку - Давутоглу
Влада Туреччини в суботу заявила, що не здійснює посилення військової присутності на території Іраку і не готується до наземної операції.
Про це сказав прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу, повідомляє РИА Новости з посиланням на Франс Прес.
У своїй заяві, яку транслювало турецьке телебачення, Давутоглу спростовує повідомлення про підготовку турецьких військових до наземної операції проти бойовиків угрупування "Ісламська держава", відзначає агентство.
Раніше турецьке командування повідомило, що в населений пункт Башика неподалік від Мосула, захопленого в червні минулого року бойовиками екстремістського угруповання "Ісламська держава", направлені 150 військовослужбовців, які мають змінити знаходився там контингент.
У заяві канцелярії прем'єр-міністра Хайдера Абаді Багдад назвав дії Анкари порушенням іракського суверенітету і закликав Туреччину поважати добросусідські відносини.