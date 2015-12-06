Туреччина не збирається проводити наземну операцію в Іраку - Давутоглу

Про це сказав прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу, повідомляє РИА Новости з посиланням на Франс Прес.

У своїй заяві, яку транслювало турецьке телебачення, Давутоглу спростовує повідомлення про підготовку турецьких військових до наземної операції проти бойовиків угрупування "Ісламська держава", відзначає агентство.

Раніше турецьке командування повідомило, що в населений пункт Башика неподалік від Мосула, захопленого в червні минулого року бойовиками екстремістського угруповання "Ісламська держава", направлені 150 військовослужбовців, які мають змінити знаходився там контингент.

У заяві канцелярії прем'єр-міністра Хайдера Абаді Багдад назвав дії Анкари порушенням іракського суверенітету і закликав Туреччину поважати добросусідські відносини.