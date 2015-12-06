Керрі застеріг Росію та Іран від підтримки Асада і пригрозив "жорсткими заходами"

З такою заявою виступив держсекретар США Джон Керрі на американсько-ізраїльському форумі в Брукінгському інституті у Вашингтоні, передає РБК.

"Якщо Росія та Іран стануть блоком і дозволять Асаду просто приректи процес на невдачу, ми будемо знати, хто представляє собою проблему. В такому разі у нас буде менше варіантів для дій і нам доведеться піти на якісь жорсткі заходи", - сказав Керрі.

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За словами держсекретаря, США не можуть собі дозволити "подібного розвитку подій". За його словами, "це загрожує безпеці США і всіх країн в Європі".

Кері вважає, що поки Асад перебуває при владі, зупинити війну в Сирії неможливо. За його словами, "неможливо сказати "давайте залишимо Асада і будемо переслідувати "Ісламську державу". "Поки Асад перебуває при владі, зупинити війну неможливо", - упевнений він.

Раніше держсекретар США Джон Керрі допустив співпраці сирійської опозиції і урядових військ у боротьбі проти екстремісткою угруповання "Ісламська держава".