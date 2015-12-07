У Венесуелі на виборах вперше за 17 років перемогла опозиція

Згідно з даними Національної виборчої ради, опозиція отримала 99 депутатських місць з 167 до однопалатної Національної асамблеї, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

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Правлячій Єдиній соціалістичній партії Венесуели, згідно з попередніми даними, дістанеться 46 місць.

Таким чином, вперше за 17 років – з часу приходу до влади Уго Чавеса - соціалісти втратили більшість у венесуельському парламенті.

Явка на виборах, що відбулися 6 грудня, становила 74,25%.

У багатьох районах венесуельської столиці Каракаса звістку про перемогу опозиції зустріли фєрверками.

Опозиція звинувачувала правлячу партію в проведенні хибної економічної політики, яка привела країну до кризи, і розтраті нафтових ресурсів.

Президент-соціаліст Ніколас Мадуро, у свою чергу, звинувачував опозицію в тому, що вона, за його словами, розгорнула економічну війну проти правлячого режиму. Мадуро також заявляв, що його партія захищає інтереси простого народу і має намір завершити "Боліварську революцію", розпочату Чавесом.