ООН у Римі шукатиме вихід зі світової продовольчої кризи

Організація ООН з продовольства та сільського господарства (FAO) розпочинає сьогодні в Римі триденний міжнародний саміт з питань світової продовольчої кризи.

Як передає “Німецька хвиля”, форум відкриє генеральний секретар ООН Пан Гі МУН. У саміті візьмуть участь глави держав та урядів низки країн, в тому числі президенти Франції і Бразилії та прем’єр Італії. Німеччину на конференції представлятиме міністр з питань економічної співпраці та розвитку Гайдемарі ВЕЧОРЕК-ЦОЙЛЬ.

Учасники саміту планують ухвалити план дій щодо виходу із продовольчої кризи.

За даними гуманітарних організацій, нині у світі 850 мільйонів людей вважаються такими, що живуть в умовах голоду.