У центрі Софії стрілянина: є поранені

У центрі столиці Болгарії Софії в понеділок ввечері невідомі обстріляли офіс місцевого бізнесмена.

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Про це з посиланням на видання Dnes.bg повідомляє "Європейська правда".

Невідомі зловмисники відкрили вогонь з вікон автомобіля, який зник з місця події. Стріляли по офісу бізнесмена Олексія Петрова, який є основним обвинувачуваним у знаковій справі "Восьминіг", пов’язаній з організацією злочинної групи, крадіжкою коштів з держбюджету, ухиленням від сплати податків тощо.

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Поліція очепила район довкола обстріляного офісу. На місце події для надання допомоги пораненим прибули три швидкі. За інформацією видання, це вже не перший замах на Олексія Петрова. В жовтні було обстріляно його машину.