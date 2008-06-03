Китай трясе: за три тижні у Сичуані - майже 10 тисяч підземних поштовхів

За три тижні у китайській провінції Сичуань сталося майже 9,9 тис. підземних поштовхів

За три тижні - з 12 травня - у китайській провінції Сичуань сталося майже 9,9 тис. підземних поштовхів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, Посольство України в Китайській Народній Республіці продовжує інформувати щодо наслідків землетрусу, який стався на території Китаю 12 травня ц.р.

Згідно з останніми офіційними даними, станом на першу половину дня 2 червня, загальна кількість загиблих у постраждалих від землетрусу провінціях Китаю досягла 69 тис. 19 осіб, 373 тис. 573 особи отримали поранення, 18 тис. 627 осіб вважаються зниклими без вісті.

За даними Інституту геології Китайського сейсмологічного управління, на підставі геологічного дослідження місцевості, землетрус призвів до осідання Сичуанської котловини та підвищення рівня місцевості навколо міста Чунцін.

За останню добу у найбільш постраждалому від землетрусу повіті Веньчаунь зафіксовано 187 підземних поштовхів силою до 3,9 балів за шкалою Ріхтера.

Починаючи з 12 травня у Сичуані відбулося 9897 підземних поштовхів.

Посольство України в КНР та Генеральне консульство України в Шанхаї продовжують відслідковувати хід рятувально-пошукових робіт у зоні стихійного лиха. Ситуація перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, Україна серед інших держав надає гуманітарну допомогу КНР.