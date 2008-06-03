НАТО намагається зрозуміти, хто в Україні до НАТО хоче, а хто ні

16-17 червня в Україні відбудеться чергове засідання Північноатлантичної ради НАТО під головуванням Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.

Він нагадав, що це буде вже четверте засідання Північноатлантичної ради на території України, але особливість поточного полягає в тому, що Рада оцінюватиме виконання Україною Плану дій Україна-НАТО.

О.ЧАЛИЙ зауважив, що одне з ключових занепокоєнь країн-членів НАТО полягає в рівні підтримки українським суспільством ідеї членства України в Альянсі. Тому програма засідання Ради побудована таким чином, щоб її члени мали можливість поспілкуватись з якнайширшим колом українського суспільства як у парламенті, так і в регіонах. (УНІАН: раніше міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО заявляв, що делегація Північноатлантичної Ради, окрім Києва, відвідає також Дніпропетровськ, Львів та Харків).

Також О.ЧАЛИЙ повідомив, що плануються зустрічі керівництва НАТО з керівництвом нашої держави. Він нагадав, що Україна в грудні очікує приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО.

О.ЧАЛИЙ нагадав, що засідання, на якому ухвалюватиметься рішення, відбуватиметься на рівні міністрів закордонних справ країн – членів НАТО.