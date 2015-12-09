Опозиція Венесуели отримала конституційну більшість у парламенті

Офіційні результати виборів опубликовані на сайті Національної виборчої ради, повідомляє Дождь.

Правляча Соціалістична партія отримує 32,93% голосів і займає лише 55 місць в Національній асамблеї. Опозиційна коаліція «Круглий стіл демократичної єдності» отримує 109 місць, представники корінних народів — ще три місця.

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Всього у венесуельському парламенті 167 місць, тому 111 місць достатньо для формування кваліфікованої більшості, в тому числі для ухвалення змін до конституції. Також опозиція зможе незабаром запустити процедуру імпічменту президента країни Ніколаса Мадуро.

Вибори у Венесуелі відбулися минулого тижня на тлі глибокої економічної кризи, девальвації та дефіциту продуктів. В результаті правлячі соціалісти зазнали першої поразки з 1999 року.