РФ заявила, що не буде розгортати нові авіабази в Сирії: це надумано "диванними стратегами"

Про це заявив офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков, повідомляє ТАСС.

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"Не треба бути глибоким військовим експертом, щоб розуміти, що з авіабази Хмеймім, де базується російська авіагрупа, до будь крайньої точки території Сирії потрібно всього 30-40 хвилин польоту будь-якому російському літаку. Тому ніякої оперативної необхідності розгортання додаткових російських "авіабаз" на території Сирії, як про це надумано "диванними стратегами", не було і немає", - заявив Конашенков.

Він зазначив, що чутки про розгортання нової російської авіабази в районі населеного пункту Шайрат з'явилися "відразу після атаки в сирійському небі турецьким винищувачем F-16 на російський бомбардувальник Су-24".

На його думку, "таким чином окремі зарубіжні ЗМІ намагаються відвернути увагу громадськості від цієї трагедії різними чутками".

Як повідомляв УНІАН, за даними Коммерсанта, російська авіагрупа в Сирії почала задіяти для боротьби з терористами «Ісламської держави» (ІД) нові об'єкти.