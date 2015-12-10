У Франції госпіталізований екс-президент Жак Ширак

Про це повідомляє ТАСС.

Як повідомила сьогодні дочка колишнього глави держави Клод, Жак Ширак був госпіталізований напередодні для перевірки стану здоров'я, оскільки "її батько відчував себе протягом останніх днів знесиленим".

Клод Ширак повідомила, що стан здоров'я Жака Ширака не викликає побоювань. "Він залишиться в госпіталі на кілька днів, можливо на тиждень", - сказала дочка колишнього президента Франції.

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Довідка. Жак Ширак був президентом Франції з 1995 по 2007 рік. У 2005 році у нього стався інсульт. В кінці 2013 року йому була зроблена операція на нирках і Ширак перебував тоді в госпіталі протягом тижня. У минулому році він був госпіталізований у зв'язку з різким загостренням подагри, який супроводжувався сильними болями. Після проходження медобстеження він повернувся додому.