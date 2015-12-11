Гелікоптер, що прилетів з російської території, порушив повітряний простір Фінляндії - ЗМІ

Підозрюється, що вертоліт нелегально перетнув фінсько-російський кордон і вторгнувся на територію Фінляндії приблизно на дев'ять кілометрів, повідомляє yle.fi.

Пілоти не реагували на повідомлення фінських ВПС, але гелікоптер повернувся на територію Росії.

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Порушник знаходився в повітряному просторі Фінляндії шість хвилин.

Представник прикордонного округу південно-східної Фінляндії у зв'язку з інцидентом зв'язався з представником виборзького прикордонного загону.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський військовий гелікоптер порушив повітряний простір Грузії. Це сталося в «зоні конфлікту», міноборони Грузії не уточнює, де саме, але, ймовірно, в Південній Осетії.