У Росії прокоментували можливу назву літака Ан-178 на честь Бандери
04:37, 11 грудня 2015Світ
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Віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін прокоментував можливу назву нового українського літака Ан-178.
Ан-178 можуть назвати на честь Степана Бандери / фото: УНІАН
Про це йдеться на його сторінці в Twitter.
"Тоді доведеться наш винищувач-перехоплювач назвати "СМЕРШ"", - йдеться в повідомленні Рогозіна.
Тоді доведеться наш винищувач-перехоплювач назвати "СМЕРШ" https://t.co/biNAypqh3c
— Dmitry Rogozin (@Rogozin) December 9, 2015
Як повідомляв УНІАН, зараз авіабудівне підприємство "Антонов" проводить конкурс на народне ім'я для нового транспортного літака Ан-178 на даний момент лідирує назву "Бандера". Саме за цей варіант користувачі віддали понад 2 500 голосів. Далі зі значним відривом слідують варіанти Амет-Хан Султан і "Кіборг". За кожен з них проголосували понад 700 разів.
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