У Росії прокоментували можливу назву літака Ан-178 на честь Бандери

Про це йдеться на його сторінці в Twitter.

"Тоді доведеться наш винищувач-перехоплювач назвати "СМЕРШ"", - йдеться в повідомленні Рогозіна.

Тоді доведеться наш винищувач-перехоплювач назвати "СМЕРШ" https://t.co/biNAypqh3c — Dmitry Rogozin (@Rogozin) December 9, 2015

Як повідомляв УНІАН, зараз авіабудівне підприємство "Антонов" проводить конкурс на народне ім'я для нового транспортного літака Ан-178 на даний момент лідирує назву "Бандера". Саме за цей варіант користувачі віддали понад 2 500 голосів. Далі зі значним відривом слідують варіанти Амет-Хан Султан і "Кіборг". За кожен з них проголосували понад 700 разів.