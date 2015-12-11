Гендиректор Amazon очолив список найуспішніших бізнесменів року за версією Forbes

Джеф Безос став четвертим у списку найбагатших людей світу зі статком у $58,4 мільярди. У березні цього року він займав лише 15-ту сходинку серед найбагатших людей планети, пише Росбалт.

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Другий рядок списку найуспішніших бізнесменів 2015 року зайняв співзасновник і голова Facebook Марк Цукерберг. Його статок збільшився на $11 мільярдів. На третій позиції — рядку Ларрі Пейдж, голова Alphabet, новоствореної материнської компанії Google. Пейдж заробив $9,2 мільярда, а його статок оцінюється в $45,6 мільярда.

На четвертому місці — президент Alphabet Сергій Брін, який отримав $8,9 мільярда у році, що минає, а його статок збільшився до $37,6 мільярда. Майкл Блумберг, засновник і глава Bloomberg LP, заробив $5,5 мільярда. Розмір його статку виріс до $40,5 мільярда. Блумберг на п'ятій позиції рейтингу.

Найбільшим невдахою за версією Forbes став мексиканський бізнесмен Карлос Слім. Він знаходився на другій сходинці у списку найбагатших людей в березні 2015 року, а до 8 грудня втратив $15,9 мільярда, що дорівнює 22% його статку, який оцінюється тепер в $55,2 мільярда.