Туреччина заявила про відсутність акредитації у затриманих російських журналістів
19:48, 11 грудня 2015Світ
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Затримані 7 грудня в Туреччині російські журналісти не мали акредитації та дозволу на зйомку.
Туреччина затримала і депортувала знімальну групу телеканалу "Россия 1" / ria.ru
Про це заявили у посольстві Туреччини в Москві, передає Бі-бі-сі.
Турецька влада попередила їх про необхідність отримати відповідні документи, однак цього так і не було зроблено, пояснили у дипвідомстві затримання і подальшу депортацію росіян.
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