Туреччина заявила про відсутність акредитації у затриманих російських журналістів

Про це заявили у посольстві Туреччини в Москві, передає Бі-бі-сі.

Турецька влада попередила їх про необхідність отримати відповідні документи, однак цього так і не було зроблено, пояснили у дипвідомстві затримання і подальшу депортацію росіян.

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