Туреччина заявила про відсутність акредитації у затриманих російських журналістів

19:48, 11 грудня 2015
Світ
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Затримані 7 грудня в Туреччині російські журналісти не мали акредитації та дозволу на зйомку.

/ ria.ru

Про це заявили у посольстві Туреччини в Москві, передає Бі-бі-сі.

Турецька влада попередила їх про необхідність отримати відповідні документи, однак цього так і не було зроблено, пояснили у дипвідомстві затримання і подальшу депортацію росіян.

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