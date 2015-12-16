Видання Bild описало військові злочини Путіна в Сирії

Російський президент Володимир Путін вже став одним з найбільших військових злочинців у Сирії, пише "ЄвроПравда" з посиланням на німецьке видання Bild.

"Важко було повірити, що і без того жахливі умови в Сирії можуть ще погіршитися. Але вони погіршилися", - цитує видання Рея Макграта, регіонального менеджера гуманітарної організації Mercy Corps.

Серед військових злочинів Росії в Сирії, які перелічує видання, - бомбардування російською авіацією гуманітарних конвоїв, які почастішали після інциденту зі збитим Су-24.

Цілями бомб стають сирійсько-турецькі прикордонні переходи, головні дороги, що використовуються для транспортування їжі, води та ліків.

"Наростає нова гуманітарна криза. Люди змушені терпіти надзвичайні страждання і відчувати себе беззахисними", - каже Рей Макграт, чия організація через авіаудари РФ може здійснювати тепер лише одну п’яту своїх звичних постачань їжі.

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Цілями російських авіанальотів також стають склади із зерном, млини, пекарні. Видання, посилаючись на дані ООН пише, що в провінції Ідліб, починаючи з 27 листопада, через російські удари по пекарнях без хліба лишилися 200 тис. людей. При цьому офіційно РФ заявляє про атаки на "нафтові запаси" "Ісламської держави".

Під авіаударами РФ опиняються й госпіталі. Починаючи з 30 вересня, згідно з даними ООН, під удари потрапило 20 лікарень у Сирії. 12 з 20 зруйнованих лікарень підтримувалися організацією "Лікарі без кордонів"

Bild пише також про використання Росією в Сирії особливо руйнівних або й взагалі заборонених міжнародною спільнотою видів озброєнь.

Зокрема, йдеться про особливо руйнівні вакуумні бомби, які здатні створювати вакуум і повністю руйнувати будівлі. Також експерти повідомляють про використання російськими силами на північному заході Сирії касетних бомб SPBE-D – типу, який за 4,5 року до того не застосовувався в Сирії.

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Використання касетних бомб заборонено низкою країн. Зокрема, відповідну конвенцію підписали 87 держав – Росія, США, Китай та деякі інші країни не належать до неї.

Крім того, Росія постачає Асаду зброю – гранатомети, броньовані транспортні засоби типу БТР-82А і транспортери типу Урал. В РФ заявляють, що ці постачання є легальними, однак в той же час Асад використовує їх не для боротьби з "Ісламською державою", а для протистояння опозиції.

Bild також нагадує звинувачення, які неодноразово звучали на адресу РФ з боку представників західної коаліції – що більшість російських ударів спрямована не на "Ісламську державу", а на опозицію. Зокрема, як заявляли в Держдепі США, 90% російських авіаударів спрямовані не на ІДІЛ чи пов’язані з Аль-Каїдою терористичні групи.

Внаслідок таких ударів цивільне населення Сирії гине сотнями, зазначає видання. Лише у вівторок, за даними Сирійської обсерваторії прав людини, розташованої у Лондоні, внаслідок російських авіаударів загинули 34 людини. Загалом же, за даними Сирійської обсерваторії, від 30 вересня до 20 листопада через російські авіаудари загинули 403 мирні жителі Сирії, серед яких 97 дітей. Інша правозахисна організація за цей період нарахувала 526 загиблих цивільних, включаючи 137 дітей.